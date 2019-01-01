زيدان: هازارد سيكون معنا غدًا

زيدان يعلن استدعاء هازارد لمواجهة ليفانتي

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قال زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد إن النجم البلجيكي إيدين هازارد سيكون حاضرًا مع الفريق غدًا السبت من أجل مواجهة ليفانتي.

وتعد هذه هي المشاركة الأولى لهازارد مع ريال مدريد بشكل رسمي، وذلك بعد غيابه عن الجولات الثلاثة الأولى من الليجا بسبب الإصابة.

وتحدث زيدان في المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد وليفانتي والتي ستقام ظهر الغد على ملعب سانتياجو بيرنابيو في افتتاح منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وحول هازارد قال: "لقد تعافى من إصابته وسيكون معنا غدًا، ليس لدي يقين حول قدرته على بدء المباراة بشكل أساسي، ولكنه سيكون معنا غدًا، هذا ما أستطيع قوله"

وأضاف: "جميع الأندية تعاني من مشاكل في الإصابات، خاصة في البداية. لدينا لاعبون لا يتوقفون أبدًا. أثق في الأشخاص الذين يعملون هنا، لأنهم الأفضل، آمل أنه بعد لوكا ، لم يعد لدينا لاعبون مصابون"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 13, 2019

وتابع: "علينا أن نذهب بهدوء مع هازارد. لقد أصيب لمدة ثلاثة أسابيع. هناك الكثير من الضغط. لكن الشيء الأكثر أهمية هو أنه مستعد"

وحول بقية الإصابات قال: "مودريتش أصيب مع المنتخب ولم أكن معه، لقد عانى من غط بدني كبير ولعب مباراتين في ثلاثة أيام، آمل أن يتعافى قريبًا"

وتابع: "خاميس رودريجيز أيضًا جاهز وتعافى من إصابته، لدينا العديد من اللاعبين العائدين من إصابات وكلهم سيقومون بتدريبات واحدة، هذا شيء إيجابي بالنسبة لي"

وأردف: "نحن نعرف الوضع، لقد خسرنا العديد من النقاط، لكن هي مجرد البداية. ستكون جميع المباريات مهمة، ونحن نعلم أهمية الفوز وسنقدم الحد الأقصى لذلك. إذا أعطينا الحد الأقصى، فسوف نحقق الفوز غدًا"

وحول سيرخيو راموس قال: "لن أقوم هنا بعرض تاريخ سيرخيو راموس. الكل يعرف من هو سيرخيو. من لا يحب راموس لن يغير رأيه. سينهي مسيرته هنا في مدريد"

وأردف كذلك: "يعرف الناس بالفعل ما قدمه سيرخيو راموس طوال مسيرته. ليس فقط من أجل مدريد ولكن بالنسبة لإسبانيا وللمنتخب، إسهاماته تلك لا يمكن إنكارها"

وحول فينيسيوس قال: "أثق فيه كثيرًا، هو مستقبل ريال مدريد ويحتاج إلى الكثير من العمل حتى يصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم، نحن جميعًا نثق في قدراته وإمكانياته"

واسترسل: "لدينا 7 مباريات في 21 يومًا، هذا سيضع علينا ضغط كبير وسيجعلنا في حاجة للمداورة وإشراك عدد من اللاعبين الشباب، على الجميع أن يكون مستعدًا"

مودريتش وجندوان وأبرز المصابون في فترة التوقف الدولي

يذكر أن ريال مدريد قد حقق 5 نقاط من أصل أول 9 نقاط ممكنة عقب فوزه على سيلتا فيجو وتعادله مع كل من بلد الوليد وفياريال في سانتياجو بيرنابيو ولا سيراميكا.