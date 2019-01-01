زيدان: نريد أن يكون 2020 هو عام النجاحات لريال مدريد

أبرز ما جاء في خطاب زيدان لبيريز ولاعبي ريال مدريد بمناسبة الكريسماس

قال زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد في الرسالة التي وجهها للاعبين والإدارة والجماهير بسبب الكريسماس إن التطلعات داخل النادي الملكي تدور حول أن يكون عام 2020 هو عام النجاحات.

وكان ريال مدريد قد أنهى عام 2019 بتعادلين أمام برشلونة وأتلتيك بيلباو، في عام لم يحقق فيه أي بطولة وكانت نتائجه كلها سلبية بعد 3 مواسم متتالية حقق فيها دوري أبطال أوروبا.

وحول ذلك، قال زين الدين زيدان إن فترة الأعياد فرصة من أجل أن يلتقط اللاعبون أنفاسهم بعد عام مرهق وبعد أشهر أخيرة قام فيها الجميع بمجهود مضاعف.

وأضاف: "سنبذل قصارى جهدنا في 2020 من أجل تحقيق النجاحات التي نأمل بأن يكون العام المقبل هو العام الخاص بعودتنا إلى منصات التتويج من جديد"

وتابع: "نريد أن نستمر في ديناميكيتنا الجديدة والتي تسمح لنا بالمنافسة على أكثر من جبهة، سنظل دائمًا نضع الجماهير وسعادتها أمامنا من أجل التحفيز وبذل كل ما نستطيع"

بينما تحدث فلورنتينو بيريز عن قيم ريال مدريد والجهود التي تقوم بها المؤسسة في أكثر من 80 دولة، مؤكدًا على رغبته بأن يكون العام المقبل هو عام النجاح.

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يذكر أن ريال مدريد قد بدأ الموسم بشكل مخيب للآمال كما أنهى موسمه الماضي، ولكنه استعاد عافيته على مستوى الأداء والنتائج في الشهرين الأخيرين.