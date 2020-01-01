زيدان: نحتاج هازارد وفاسكيز يمتلك ريال مدريد في قلبه

ماذا قال زيدان؟

قال زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد إنه سعيد لعودة النجم البلجيكي إيدين هازارد إلى التشكيل الأساسي من جديد وتسجيل هدف في دوري الأبطال.

وحقق ريال مدريد فوزًا هامًا على حساب مضيفه إنتر بهدفين مقابل لا شيء ليحسن وضعه في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا ويضع مستقبل كونتي على المحك.

وأقيمت المباراة بين الفريقين على ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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وعقب المباراة قال زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي إن الفوز على إنتر كان هامًا كون المباراة كانت أشبه بمواجهة نهائية وحاسمة.

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وأضاف: "لعبنا مباراة رائعة من البداية حتى النهاية وأنا فخور بما قدمه اللاعبون، لعبنا بجدية وشخصية قوية، لقد كانت ثلاث نقاط مهمة للغاية وحصلنا على أفضل ما لدينا"

وتابع: "سعيد من أجل إيدين هازارد ونحن نحتاجه بشدة لذلك أشعر بالسعادة كونه عاد من جديد ويشارك ويتحسن وننتظر منه المزيد في المواعيد القادمة"

وأردف: "لوكاس فاسكيز يستحق أن يكون هنا، إنه يؤدي بقوة ويمتلك ريال مدريد في قلبه ويعطي الفريق كل ما لديه ولا يبخل بأي جهد"

وأكد: "لقد كانت مباراة نهائية واجتزناها بنجاح، ما حدث أمام فياريال لم يكن سلبيًا بشكل كلي أيضًا حيث قدمنا مباراة جيدة هناك وافتقدنا النجاعة فقط"

وقال أيضًا: "تلقينا بعض الأخبار المحزنة اليوم وأنا متعب قليلاً ، لكنني سعيد بما قدمه الفريق، ننتظر عودة راموس بكل تأكيد فهو قائدنا وأحد أهم أضلاع الفريق"

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وعلى ذلك انتهت المباراة ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني ويترك إنتر في ذيل المجموعة برصيد نقطتين في وضع لا يحسد عليه.