زيدان: مودريتش وراموس؟ أتمنى إنهاء مسألة تجديد العقود قريبًا

أبرز ما جاء في مؤتمر زيدان قبل مواجهة سيلتا فيجو

قال المدير الفني لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان إنه يتمنى أن يكون العام الجديد مليئًا بالنجاحات كما أشار إلى رغبته في إنهاء مسألة تجديد عقود اللاعبين قريبًا.

وتحدث زيدان في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد والتي ستجمع بين ريال مدريد وسيلتا فيجو ضمن منافسات الدوري الإسباني في مواجهة ساخنة ومرتقبة.

وحول تجديد عقود لوكا مودريتش وسيرخيو راموس ولوكاس فاسكيز قال زيدان: "إنها قضية مطروحة على الطاولة منذ أسابيع أو شهور ونأمل أن تغلق في أسرع وقت ممكن"

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وأضاف: "المنافسة على الدوري الإسباني هذا الموسم مفتوحة وكل شيء من الممكن أن يحدث، لا مجال للتوقعات والحديث عن مرشح أبرز أو عن حسم مبكر للبطولة"

وتابع: "هل أتلتيكو هو المرشح الأوفر حظاً؟ صاحب المركز الأول يكون له أفضلية عن غيره بحكم تقدمه في النقاط ولكن الموسم ما يزال طويلًا وكل شيء في المتناول"

وأردف: "سيلتا فيجو؟ إنه فريق رائع ويقدم موسمًا مميزًا، إنه يلعب بشكل جيد للغاية ويقدم كرة قدم جيدة، علينا أن نظهر لخصومنا أننا أقوياء أيضًا، ولذلك علينا الفوز"

وحول إياجو أسباس قال: "إنه لاعب مذهل والكل يعرف قدرته على منح فريقه القوة في مثل هذه المباريات، هو جيد جدًا، أحد أولئك الذين يصنعون الفارق دائمًا"

وفيما يخص يوفيتش قال:" إنه لاعب في ريال مدريد حتى الآن، في دقيقة واحدة يمكنه تغيير كل شيء، نمتلك العديد من اللاعبين نحن بحاجة إليهم جميعًا"

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يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الإسباني خلف أتلتيكو مدريد ويسعى لاستعادة نغمة الانتصارات بعد السقوط في فخ التعادل أمام إلتشي.