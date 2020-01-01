زيدان: لولا زوجتي ما كنت أنا

زيدان يتحدث بكلمات رومانسية عن زوجته في عيد ميلاده

تحدث أسطورة كرة القدم والمدير الفني الحالي لريال مدريد زين الدين زيدان عن بعض الجواتب الشخصية في حياته في اليوم الذي يحتفل فيه بعيد ميلاده.

ويحتفل اليوم زيدان يعيد ميلاده الثامن والأربعين، حيث ولد في الثالث والعشرين من يونيو عام 1972، وامتدت مسيرته كلاعب حتى العام 2006.

وحول تلك الجوانب الشخصية التي تحدث عنها زيدان جاءت زوجته فيرونيك كأبرز الأشخاص التي أثرت عليه بالإيجاب وساهمت في مسيرته التاريخية.

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وقال زيدان إنه عندما التقى بزوجته لأول مرة كان سيفعل أي شيء لها، لدرجة أنه كان على استعداد للإلقاء بنفسه من طابق علوي لكي تحبه.

وأضاف: " لولا فيرونيك ما كان زيدان، أي شخص يعرفني ولو بشكل سطحي فهو على علم بذلك، أنا شخص عاطفي للغاية معها ومع العائلة"

من ناحيتها، تحدثت فيرونيك نادرًا جدًا أمام الكاميرات، ولكن في المرات القليلة التي تحدثت فيها، قالت في بعض المناسبات عن كيف كان أول لقاء لها مع زيدان.

وجاء حديثها بأنها كانت مثل قصة خرافية، لقد كان منذ البداية علاقة صادقة وهو رجل مثالي وبطل حياتي وسيبقى كذلك إلى الأبد"

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يذكر أن الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان قد تزوج من فيرونيك عام 1994 بعد 5 سنوات من أول لقاء بينهما في عام 1989.