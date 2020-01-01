زيدان: لا يوجد تفسير لأداء ريال مدريد وأتمنى شفاء هازارد

تصريحات زيدان عقب الهزيمة من ألافيس

انتقد زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، مستوى فريقه بعد الخسارة من ديبورتيفو ألافيس، كما تحدث عن إصابة هازارد.

ريال مدريد خسر 2-1 من ألافيس وهي المرة الأولى التي يخسر فيها الملكي أمام الفريق الباسكي منذ مايو 2000.

كما لم يكمل هازارد المباراة بعد إصابته في الشوط الأول وخروجه بديلًا.

المزيد من الفرق

وقال زيدان في تصريحات عقب المباراة: "لا أمتلك أي تفسير لهزيمة اليوم أمام ألافيس، خاصة بعد مرور 3 أيام فقط عقب الفوز على إنتر. اليوم بدأنا بأسوأ طريقة ممكنة خلال الموسم".

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وتابع: "أنا منزعج لأن الفريق لا يمتلك استمرارية في الأداء والنتائج، ولكن علينا الآن التفكير في لقاء الثلاثاء. أنا المدرب والمسئول عن إيجاد الحلول".

المدرب الفرنسي تمنى أنّ تكون إصابة هازارد مجرد كدمة ولا يرتقي الأمر لمشكلة عضلية.

وأردف: "لدينا العديد من الأزمات في الفريق مثل الإصابات وعدم الاستمرارية، ولكن لا توجد أعذار إنها مجرد حقائق وليست تفسيرات".

وواصل: "احتاج لإيجاد الحل مع اللاعبين وبالطبع لن أذكر الأمر هنا للصحافة. لا يجب أن نفكر بسلبية ونحاول إظهار قدرتنا على تجاوز الأزمة الحالية واستمرارية الانتصارات".

واختتم: "الشوط الثاني لم نمتلك القدرة على تغيير المباراة لصالحنا ولم نقدم الأداء المطلوب لفريق يحاول الفوز، وهذا أكثر ما يزعجني".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد لم يحقق سوى 7 انتصارات في 14 مباراة خلال الموسم الجاري بجميع المسابقات مع زيدان.