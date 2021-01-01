زيدان: لا أهتم بتصريحات تيباس، ويوفيتش لم يرحل عن ريال مدريد

تعرف على تصريحات زيدان قبل لقاء بيلباو

نفى زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، رحيل لوكا يوفيتش عن النادي الملكي، رافضًا التعليق على تصريحات خافيير تيباس رئيس الرابطة.

التقارير الصحفية تؤكد اقتراب لوكا يوفيتش من العودة إلى صفوف فرانكفورت على سبيل الإعارة خلال الموسم الجاري.

وكان تيباس قد انتقد تصريحات زيدان الذي أرجع فيها التعادل مع أوساسونا لسوء الأحوال الجوية وظروف رحلة الفريق الصعبة.

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وقال زيدان في المؤتمر الصحفي لمواجهة أتلتيك بيلباو: "نحن نعرف قوة المنافس ونتواجد هنا منذ أربعة أيام ومستعدون للمواجهة".

وتابع: "مارتن أوديجارد لاعب رائع وعليه أن يعمل بجد وهو جزء من مستقبل الفريق. تصريحات تيباس؟ لا يهمني ما يقوله ولا أحب الأعذار، لقد وضحت وجهة نظري والأمر انتهى والآن التركيز على لقاء السوبر".

المدرب الفرنسي نفى رحيل يوفيتش مؤكدًا أنّه لن يشارك في السوبر بداعي الإصابة لكن لم يخبره أحد من الإدارة بمغادرته.

وأردف: "وظيفة المهاجم تسجيل الأهداف ويوفيتش لاعب صغير السن بحاجة للوقت للتأقلم والتعلم. القائمة بها 25 لاعبًا وأحاول منح الجميع فرصة لإثبات مستواهم".

واختتم: "عودة بنزيما لمنتخب فرنسا؟ ستكون هذه أخبار جيدة. أما بالنسبة لأزمة عقد سيرخيو راموس فنحن حاليًا لا نفكر سوى في بطولة السوبر الإسباني".

جدير بالذكر أنّ راموس لديه عقد ينتهي في الصيف المقبل ولم يتوصل لاتفاق مع الإدارة على التمديد حتى الآن.