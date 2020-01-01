زيدان: عندما أتقاعد سأفتخر بأنني دربت توني كروس

العلاقة بين زيدان وكروس في ريال مدريد من نوع خاص على ما يبدو

قال زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد إنه حين ينهي مسيرته التدريبية سيشعر بالفخر ويقول: "لقد دربت توتي كروس".

وكان زيدان قد تحدث عن الكثير من الأشياء ولكنه خص بالحديث متوسط ميدانه الدولي الألماني، وذلك من خلال مقابلة قدمتها شركة Real .

وحول كروس قال زيدان إنه مهم جدًا للفريق ويمتلك العديد من المقومات التي جعلته ركيزة أساسية في مشروعه لمدة سنوات ماضية ومقبلة كذلك.

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وأضاف: "بالنسبة لكروس فإن حياته هي كرة القدم والأسرة الباقي لا يهم، أنا معجب به وبالطريقة التي يفكر بها ويرتب بها أموره، إنه رجل مثالي للغاية"

وتابع: "هو ليس أحد القادة الأربعة للفريق، ورغم ذلك فإنه يمتلك صفات قيادية في الملعب تساعده على تقديم أداء مميز ورؤية خاصة واستثنائية للعمق"

وأردف: "إنه جيد جدًا لدرجة أنه يمكن أن يلعب دور اللاعب رقم 6 كلاعب خط وسط أو اللاعب رقم 10 حتى، أينما تضعه في الملعب يتأقلم ويمنحك أفضل ما لديه"

واختتم تصريحاته قائلًا: "كنت سعيدًا حقًا لكوني مدرب كروس حين وصلت إىل ريال مدريد هذا صحيح بالفعل، وعندما أتقاعد سأستطيع أن أقول إنني دربت كريستيانو رونالدو، بيل، مودريتش، راموس والبقية، لكنني سأقول أيضًا إنني دربت توني كروس"

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يذكر أن النجم الألماني قد انضم إلى ريال مدريد في صيف العام 2014، وحين وصل زيدان إلى الفريق الملكي منحه أدوارًا إضافية جعلته يبرز أفضل ما لديه.