زيدان: طموحي الفوز بدوري الأبطال، وهذه هي طبيعة علاقتي بكونتي

زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد يتحدث عن صعوبة موقف فريقه في دوري أبطال أوروبا وطموحه للفوز بالبطولة.

أكد زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد على رغبة فريقه في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم بعد الفشل في آخر نسختين.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها زيدان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء فريقه القادم أمام إنتر في الجولة الثالثة من دور مجموعات.

وقال زيدان: "في العام الماضي كنا نريد الفوز بدوري أبطال أوروبا ولم نتمكن من ذلك، ليس لدي أي شك في نفسي أو في الفريق".

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وأضاف: "الفريق دائمًا في ريال مدريد يريد تحقيق كل شيء، الأمور ستكون صعبة وعلينا أن نستمر في القتال".

وأردف: "لدينا ثلاثية هجومية رائعة بوجود هازارد وبنزيما وأسينسيو، دائمًا ما أخبرهم أنهم لديهم المزيد ليقدموه، ليس هم فقط بل الفريق ككل".

وعن كونتي: "كان قائدي في يوفنتوس، وعندما أصبح مدربًا ذهبت لتورينو وتحدثت معه، علاقتنا جيدة للغاية لكننا لا نتواصل بشكل يومي".

وأنهى تصريحاته: "المباراة أمام إنتر ستكون صعبة للغاية، لكننا سنخوضها مثل النهائيات، وسيكون علينا أن نحقق الثلاث نقاط".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يملك نقطة واحدة فقط من أول جولتين في دور المجموعات حتى الآن بعد الخسارة من شاختار والتعادل مع بوروسيا مونشنجلادباخ بشق الأنفس.