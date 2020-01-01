زيدان: رحيل حكيمي؟ لأسباب اقتصادية ورياضية

زيدان يتحدث عن منافسة برشلونة وحظوظ ريال مدريد في الليجا ورحيل حكيمي وشكوى خاميس وأداء كاسميرو

قال زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد إن رحيل أشرف حكيمي إلى إنتر كان لأسباب اقتصادية ورياضية، مؤكدًا مواصلة المنافسة على الدوري الإسباني حتى الرمق الأخير.

وتحدث زيدان في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال مدريد أمام خيتافي والتي ستقام مساء الغد ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني.

وحول المباراة، قال زيدان إن ما قيل من قبل هو ما سيقال في كل مرة، هناك 6 مباريات متبقية لريال مدريد في الليجا وستكون جميعها بمثابة نهائيات"

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وأضاف: "أنا سعيد وفخور باللاعبين، لأن ما يفعلونه ليس سهلاً، ولكن علينا الوصول إلى أقصى ما نستطيع تقديمه في المباريات المتبقية"

وتابع: "ضربات هازارد في الكاحل؟ نحن نعرف أنه جيد جدًا وكذلك المنافسون، نأمل ألا تكون هناك نية لإيذائه لأن المنافسين يلعبون بقوة، ولكن يجب عليه الهدوء والتحلي بالصبر"

وأردف: "الحقيقة هي أن هناك 18 نقطة متبقية قبل الحديث عن التتويج والصدارة، لا يمكنك قول أي شيء حتى تصبح بطلًا بشكل رسمي، لقد عشت كلاعب لحظات كتلك، ولذلك أقول إننا حتى الآن لم نفز بأي شيء، لا أنا ولا اللاعبين نعتقد أن هناك شيئًا قد حسم"

وحول رحيل أشرف حكيمي قال: "إنه لاعب لنا ويمكنه المرور بكل شيء وهذا طبيعي، هذا هو الجزء الاقتصادي والجزء الرياضي ونحن نعلم كيف ندير كليهما"

وأضاف: "لم يحن الوقت للحديث عنه، على الرغم من أن شيئًا ما قد يحدث قريبًا، ولكن هناك النادي واللاعب والمدرب والقرار يكون بموافقة الجميع وبعد مشاورة بينهم"

وأكمل: "شكاوى خاميس من اللعب القليل وعدم الخروج الصيف الماضي؟ لا يزعجني أنه يقول ما يشعر به، نحن نعرف أنه لاعب مميز ويتدرب بشكل جيد ونأمل أن يسير على نفس المنوال"

وحول كاسيميرو قال: "هو شخص مهم وأنا سعيد بالعمل المذهل الذي يقوم به، نعرف ما يمنحه لنا من توازن ومزيد من القوة، والجميع مسرور من أجله"

ما هي المباريات المتبقية لريال مدريد وبرشلونة، وهل يحسم فارق الأهداف لقب الدوري الإسباني؟

يذكر أن زين الدين زيدان قد رفض الحديث عن تعثر برشلونة وكون ذلك مؤشرًا على التتويج بالدوري، مؤكدًا أنه يركز مع ما يقوم به فريقه فقط.