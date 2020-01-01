زيدان: تعبت من الحديث عن التحكيم ولم نحقق الدوري بعد

تعرف على تصريحات زيدان عقب الفوز على بيلباو

رفض زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد ، اعتبار انتصارات الفريق الأخيرة بسبب القرارات التحكيمية مؤكدًا أنّه لن يحتفل بالفوز بالدوري الإسباني بعد.

ريال مدريد وضع الضغط على برشلونة قبل لقاء الأخير أمام فياريال وذلك بعد الفوز على أتلتيك بيلباو وزيادة الفارق إلى 7 نقاط.

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وانتصر الملكي بهدف نظيف على بيلباو من ركلة جزاء سجلها سيرخيو راموس ليستمر في تقديم أفضل مواسمه التهديفية.

وقال زيدان في تصريحات عقب المباراة: "الانتصار كان هامًا للغاية في مباراة صعبة احتاجت منا للقتال باستمرار، أنا سعيد للغاية لأن الفوز في 7 مباريات منذ استكمال الدوري أمر عظيم".

وتابع: "طالما لم نحقق لقب الدوري الإسباني بصورة رسمية فلا يمكن الحصول على الراحة والتفكير في اللقب. لقد أظهرنا قوتنا ووحدتنا ولن أتحدث أبدًا عن الاحتفال باليجا لأنني مررت بالكثير من التجارب كلاعب ومدرب والمباريات المتبقية صعبة".

المدرب الفرنسي رفض الحديث عن ركلة الجزاء التي تحصل عليها مارسيلو مؤكدًا أنّه لم يرى اللقطة حتى الآن، إلا أنّه أشاد بقدرات سيرخيو راموس على تحويل هذه الكرات إلى أهداف وجلب النقاط للفريق.

وأردف: "تقنية الفيديو؟ لقد شعرت بالتعب من كثرة اتهام الفريق بالفوز بسبب التحكيم. هذه الأمور لن تتغير ولكن يجب احترام كل لاعب لما يقدمه في الملعب وهذه الأمور لن تجعلنا نتشتت ولا نركز على أهدافنا".

زيدان أشار إلى أنّ خاميس رودريجيز هو من طلب استبعاده من القائمة لأسباب شخصية، بينما عدم إشراك جاريث بيل يعود لقراره.

واختتم: "الفريق بالطبع يواجه العديد من الصعوبات ولكن هذا بسبب ضغط المباريات، وريال مدريد ليس الوحيد الذي يعاني بهذه الصورة فنحن في نهاية الموسم والأمور صعبة. إيدير ميليتاو لعب بصورة جيدة وأنا سعيد لما قدّمه وأظهره في الملعب".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد لم يحقق لقب الدوري الإسباني منذ موسم 2016-2017 كما أنّ حصد البطولة مرتين فقط في آخر 12 عامًا.