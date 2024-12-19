فرصة أمام الأهلي .. حكيم زياش يهاجم مدرب جلطة سراي بقوة ويعلن رحيله!

زياش يفتح الباب أمام الأهلي...

فتح حكيم زياش، لاعب جلطة سراي، الباب أمام الأندية التي ترغب في ضمه، بعد إعلانه الرحيل عن صفوف فريقه التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وشن هجومًا كبيرًا على مدربه أوكان بوروك.

وارتبط اللاعب المغربي، صاحب الـ 31 عامًا، بالانتقال إلى الوداد المغربي، أو الأهلي المصري خلال الفترة القادمة، قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية بثوبها الجديد، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية الصيف المقبل.

وقال زياش في تصريحات نقلها الصحفي التركي "هالوك يوريكلي": "انتهى مشواري مع جلطة سراي، لا أريد الاستمرار هنا بعد الآن سأرحل في يناير".

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وتابع: "لم أر في حياتي مدربًا (أوكان بوروك) بمثل هذا المستوى المنخفض، أريدهم أن يتركوني وشأني، بغض النظر عن النتائج أنا نادم على انضمامي إلى جلطة سراي".

وكان زياش، قد انضم إلى صفوف جلطة سراي، على سبيل الإعارة من تشيلسي في الموسم الماضي، قبل أن يحول الفريق التركي، الصفقة إلى عقد دائم مطلع الموسم الحالي.

وشارك اللاعب المغربي، مع جلطة سراي هذا الموسم في 11 مباراة بكافة المسابقات، لم يتمكن خلالهم من تسجيل أي أهداف، ولكنه صنع هدفًا في الدوري التركي.

جدير بالذكر أن الوداد يشارك في المجموعة السابعة من كأس العالم للأندية، برفقة كل من مانشستر سيتي، العين، بالإضافة إلى يوفنتوس، بينما يخوض الأهلي مبارياته في المجموعة الأولى، مع إنتر ميامي، بورتو، بالميراس.