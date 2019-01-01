زيادة عدد جماهير الأهلي أمام صن دوانز إلى 30 ألف مشجعاً

الأهلي بحاجة إلى الفوز بسداسية نظيفة على الفريق الجنوب أفريقي من أجل الصعود إلى دور الأربعة

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الجهات الأمنية وافقت على زيادة عدد جماهير الأهلي، في مباراته أمام صن داونز إلى 30 ألف مشجعاً.

ويستضيف الأهلي، نظيره صن داونز مساء السبت القادم، في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال حسين في تصريحات صحفية اليوم: "الأمن وافق على زيادة عدد الجمهور من 10 آلاف إلى 30 ألف مشجعاً، لدعم الأهلي في مشواره الأفريقي".

وواصل: "وتوجد محاولات من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لزيادة العدد الجماهيري".

🧶-عامر حسين: سأعقد اجتماعًا مع هاني أبوريدة لتحديد موعد مباراة #الأهلي و #الزمالك في كأس السوبر المصري. pic.twitter.com/CrEL6gIP0X — جول مصر (@goaleg) April 9, 2019

وكانت إدارة الأهلي، طلبت بالأمس السماح من الجهات الأمنية أن يكون عدد الجماهير 60 ألف متفرجاً في المباراة، ويكون سعر التذكرة 10 جنيهات.

الجدير بالذكر أن الأهلي خسر مباراة الذهاب، يوم السبت الماضي بخماسية نظيفة.