زولا يقترب من الرحيل عن تشيلسي

اقتراب ساري من يوفنتوس يبعد زولا عن تشيلسي

قرر نادي تشيلسي الإنجليزي عدم تمديد عقد جيانفرانكو زولا، المدرب المساعد لماوريسيو ساري، مع اقتراب الأخير من تدريب يوفنتوس.

التقارير الصحفية تؤكد اتفاق يوفنتوس على التعاقد مع ساري لخلافة ماسيليميانو أليجري.

وبحسب "سكاي سبورت" البريطانية، فإن عقد زولا ينتهي في 30 يونيو المقبل ولن يحصل على التمديد مما يعني مغادرته الفريق.

وأوضحت أنّ زولا لن ينضم إلى ساري في يوفنتوس ولم يتم الكشف عن مستقبله، لتصبح هذه المرة الثانية التي يرحل فيها عن تشيلسي بعد مغادرته لاعبًا.

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صاحب الـ 52 عامًا سبق وعمل في واتفورد ووست هام وكالياري والعربي وبرمنجهام سيتي.

كما تولى قيادة منتخب إيطاليا تحت 16 عامًا بين 2011-2012 وقد يعود إلى بلاده في الموسم المقبل.