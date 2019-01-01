زولا مدافعًا عن ساري: ألم تقولوا نفس الأشياء عن جوارديولا؟

أسطورة تشيلسي جيانلوكا زولا المدرب المساعد حاليًا للإيطالي ماوريزيو ساري المدير الفني للبلوز يدافع عنه ويؤكد أن نفس التساؤلات كان توجه لجوارديولا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

دافع جيانلوكا زولا زولا المدرب المساعد للإيطالي ماوريزيو ساري المدير الفني لتشيلسي عن المدرب السابق لفريق نابولي ضد الانتقادات التي نالها مؤخرًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها زولا وأكد خلالها أن بيب جوارديولا كان يتعرض لنفس التشكيك خلال موسمه الأول مع مانشستر سيتي.

وقال زولا: "كيف لكم أن تعرفوا أننا لا ندخل بعض التغييرات على الفريق، نحن نعدل بعض الأمور لكن بدون تغيير أهدافنا، طريقنا دومًا كان معروفًا".

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وأضاف: "قبل عامين ربما كنتم تسألون نفس الأسئلة لبيب جوارديولا، أنا أتذكر جيدًا أنكم كنتم تفعلون ذلك وكنتم تقولون له هل سيستمر في بناء اللعب من الخلف؟".

وأكمل: "أتذكر حتى رده عليكم بأنه ليس بالأمر القابل للنقاش، وأن ذلك جزء من طريقة لعبه وأنه يعلم بشكل جيد أنه يمر بأوقات صعبة وأنه لن يغير طريقته رغم ذلك".

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واختتم تصريحاته: "كانت الانتقادات تملأ الدنيا في حالته لكنني لم أشعر للحظة أنه سيقال، ليس لدي المزيد لأقوله بهذا الشأن سنحاول أن نتمسك ببعضنا البعض كفريق ونريد أن ننظر للأمام بإيجابية وسنستمر على نفس الدرب وبنفس الأهداف".