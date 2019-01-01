زوران ماميتش يستقر على أجانب الهلال في دوري أبطال آسيا

زوران أستقر على قيد 4 لاعبين أجانب ما بين خط الدفاع والخط الامامي الذي سيحظى بدعم كبير

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال السعودي استقرار المدير الفني الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للفريق على اللاعبين الأجانب الذين سيتم قيدهم في قائمة الفريق الآسيوية.

التقارير أشارت إلى أن زوران أستقر على قيد 4 لاعبين أجانب ما بين خط الدفاع والخط الامامي الذي سيحظى بدعم كبير.

وقرر المدرب الكرواتي القادم حديثاً من نادي العين الإماراتي قيد الرباعي الأسترالي ديجينيك والمهاجم الفرنسي جوميز وصانع اللعب الإيطالي جيوفينكو ولاعب الوسط البرازيلي إدواردو، بقائمة الفريق الأسيوية.

وذلك يخرج الحارس الدولي العماني علي الحبسي من قائمة الفريق المنتظر تواجدها في دوري أبطال آسيا بنسخته الجديدة.

📊 ما قدمه جوميز في الدوري 🇸🇦:



دقائق لعب:1599

أهداف:15

معدل الأهداف/دقائق: هدف/106.6

تمريرات حاسمة:5

تسديدات على المرمى: 33

دقة تسديد:46%

تسديدات في العارضة:6

دقة تمرير:72%

مراوغات ناجحة:48



احذروا من 🦁 الرياض 🐾 أحد أفضل المهاجمين في المنطقة العربية إن لم يكن أفضلهم! 🔥 pic.twitter.com/EhxN91sIry — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 9, 2019

كما قرر ماميتش استبعاد البيروفي كاريلو من القائمة الأسيوية بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا.