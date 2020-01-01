وليد سليمان يعلن إصابته بفيروس كورونا ونجله سليم

خامس لاعب في صفوف الأهلي يتعرض للإصابة فيروس كورونا.

أعلن وليد سليمان، لاعب فريق النادي الأهلي، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعدما أجرى المسحة الطبية اليوم الأحد.

وليد سليمان خاض مباراته مع الأهلي أمام سماد أبو قير، مساء أمس السبت، واستطاع قيادة المارد الأحمر للتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر، بعدما سجل هدفي المباراة.

ونشر وليد سليمان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تغريدة، جاء نصها: "الحمد لله من قبل ومن بعده، أنا وسليم إيجابي كورونا، دعواتكم".

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إصابة وليد سليمان هي الخامسة في صفوف الأهلي، بعد تأكد إصابة صالح جمعة ومحمود كهربا وأحمد ياسر ريان ومحمد شريف.

تأتي حالات الإصابة بفيروس كورونا، قبل أيام معدودة من نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي سيجمع بين الأهلي والزمالك مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يدخل وليد سليمان الحجر الصحي، لحين تماثله من الشفاء، للانضمام للتدريبات الجماعية لفريق النادي الأهلي، استعدادًا للنهائي الإفريقي.

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