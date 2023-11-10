زوجة نجم ريال مدريد: نحن مستعدون للرحيل

لاعب ريال مدريد يقترب من الرحيل عن صفوف الميرينجي...

ألمحت زوجة أندريه لونين، حارس مرمى ريال مدريد، إلى إمكانية رحيل زوجها عن صفوف الفريق الملكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويبتعد لونين عن المشاركة مع ريال مدريد، وبالرغم من إصابة تيبو كورتوا، حارس مرمى الميرينجي الأساسي، إلا أن إدارة الفريق قررت التعاقد مع كيبا أريزابالاجا، بدلًا من الاعتماد على لونين.

وخاض لونين مباراتين في مطلع الموسم الحالي، مع ريال مدريد بعد إصابة كورتوا، ثم ابتعد بعد ذلك عن المشاركة مع الفريق، لتزداد التكهنات حول رحيله في ظل اهتمام سيلتك الأسكتلندي في التعاقد معه.

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وبحسب ما ذكرته التقارير الصحفية، فإن إدارة سيلتك تدرس التعاقد مع الحارس الأوكراني، ليكون بديلًا للحارس جو هارت، الذي اقترب عقده على الانتهاء مع الفريق.

وينتهي عقد جو هارت، حارس مرمى سيلتك مع فريقه بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الفريقان إلى صيغة لتجديد العقد، وتشير التقارير إلى أن إدارة سيلتك تسعى للتعاقد مع لونين ليخلف هارت في حراسة مرمى الفريق.

ومن جانبها كتبت زوجة لونين عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "إن كان هناك فريق يضمن له باللعب بانتظام، فأعتقد أننا سنغادر، نحن مستعدون للرحيل إلى الفريق الذي يضمن له المشاركة بشكل أساسي".

ويعتبر سيلتك ليس الفريق الوحيد، الذي أبدى رغبة في التعاقد مع الحارس الأوكراني، إذ أن تشيلسي الإنجليزي يتابع اللاعب منذ أن كان ناشئًا ويسعى للتعاقد معه.