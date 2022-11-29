زوجة نجم بلجيكا: أقاموا حفل شواء "مُحرج" بعد السقوط أمام المغرب!

واقعة غريبة بمعسكر المنتخب البلجيكي في المونديال

كشفت كات كيرخوفس زوجة النجم البلجيكي دريس ميرتينس، عن قيام منتخب بلجيكا بتنظيم حفلة شواء "مُحرجة" بعد الهزيمة من المغرب بكأس العالم.

بلجيكا تعرضت لصدمة قوية في حظوظها بمونديال قطر 2022، بعد خسارتها من المغرب بثنائية نظيفة، لتزداد الأمور صعوبة بعد انتشار الأنباء، حول تورط 3 لاعبين في مشاجرة بغرفة تبديل الملابس بعد الهزيمة.

ومن جانبها قالت زوجة ميرتينس لشبكة "RTL Sport":"هناك حفلة شواء حدثت في فندق إقامة الفريق، بعد ساعات فقط من حدوث المشاجرة، كانت حفلة غريبة ومحرجة بسبب حالة الإحباط التي شعر بها الجميع وقتها".

وأضافت:"في صباح اليوم التالي، قال الجميع مرحبًا لبعضهم البعض مع قبلة، يفعلون ذلك باستمرار، لذلك أعتقد أنهم يتعاملون بلطف متبادل ولا توجد أي مشاكل الآن".

وكان كيفين دي بروينه صانع ألعاب مانشستر سيتي ومنتخب بلجيكا، قد خرج ليثير المزيد من التوتر بعد خسارة بلاده، ليؤكد أن الجيل الحالي تقدم في السن ولا يمكنه الفوز بكأس العالم.

جدير بالذكر أن بلجيكا تأتي في المركز الثالث بالمجموعة السادسة بالمونديال، وفي رصيدها 3 نقاط مقابل 4 لكل من المغرب وكرواتيا، ثم كندا بالمركز الرابع بلا نقاط.