ماذا قالت؟

شنت أليس كامبيلو زوجة ألفارو موراتا هجومًا على وسائل الإعلام الإسبانية، بعدما وصفت زوجها بأنه مصاب بـ"متلازمة الاضطهاد"، وذلك قبل مواجهة فرنسا الصعبة، بنصف نهائي اليورو مساء اليوم الثلاثاء على ملعب أليانز أرينا في ألمانيا.

واعترف مهاجم أتلتيكو مدريد (31 عامًا) بأنه قد يعتزل اللعب الدولي بعد اليورو، وسيكون من "الأسهل" بالنسبة له الانتقال إلى خارج البلاد بسبب المعاملة السيئة التي يتلقاها في إسبانيا "حيث لا يوجد احترام لأي شيء أو أي شخص"، حسب تعبيره.

وانتقدت كامبيلو تعليق صحيفة " El Confidencial" على تصريحات موراتا، والتي نشرت مقالًا بعنوان "موراتا، قائد يحرج إسبانيا، ليس فقط بسبب مستواه السيئ في بطولة أوروبا"، متهمة إياه بأنه "طفل يبكي".

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وأضافت الصحيفة: "من هو موراتا ليتحدث بالسوء عن إسبانيا؟ ليس مرة واحدة فقط. لقد فعل ذلك في عدة مناسبات قبل وأثناء كأس أوروبا، هذا القائد لا يمثل إسبانيا، إنه يحرجها بتصريحاته".

ردت زوجة موراتا البالغة من العمر 29 عامًا، في تدوينة عبر حسابها على إنستجرام: "أنا أكره أن ألعب دور الضحية وإثارة المزيد من الجدل، لكن هذا لا يبدو طبيعيًا بالنسبة لي، كيف تكتبون هذا وإسبانيا على بعد يوم واحد من نصف النهائي".

وختمت: "يذهلني أنه بدلًا من تشجيع لاعب، تكرسون أنفسكم لمحاولة إغراقه، كيف تعتقد أن الشخص يمكن أن يعطي الحد الأقصى لبلده عندما يشعر بأن لا أحد يؤمن به؟ ما الذي تريد تحقيقه من خلال العنوان؟ توليد المزيد من الكراهية تجاه شخص؟ تهانينا، يمكن للجميع كتابة آرائهم والجميع أحرار في التعبير عنها ولا أحد يرضي الجميع على الإطلاق، لكن هناك طرق مختلفة لقول الأشياء".