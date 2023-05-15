زوجة ليونيل ميسي تعطي مؤشرًا جديدًا على اقتراب عودته إلى برشلونة!

تتواصل المؤشرات الدالة على اقتراب عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة من جديد..

يبدو أن عائلة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وبالأخص زوجته أنتونيلا روكوزو تفتقد الحياة في مدينة برشلونة بالفعل، مما يعطي مؤشرًا على احتمالية عودة اللاعب من جديد إلى نادي برشلونة.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" كشفت أن أنتونيلا قضت عطلة نهاية الأسبوع الماضي في منزلها في برشلونة، ومتابعة المشروع التجاري الذي يجمعها مع كورال سيمانوفيتش زوجة سيرجي روبيرتو، وإيلينا جاليرا زوجة سيرجيو بوسكيتس.

المشروع عبارة عن مجموعة من أغلفة الهواتف المحمولة المستوحاة من العبارات المفضلة لديهم كأمهات، على أن تذهب 100% من العائدات إلى مشروعات خيرية، تهتم بتعزيز وحماية حقوق الفتيات في جميع أنحاء العالم.

ولم تتردد كورال سيمانوفيتش في الظهور مع الهدايا التي قدمتها لها أنتونيلا، حيث شاركتها على صفحتها الشخصية على تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.

في نهاية الأسبوع الماضي، انتهزت زوجة ميسي الفرصة للاستجمام على شواطئ برشلونة، وتناولت الطعام في المطعم المملوك للأوروجوياني لويس سواريز صديق ميسي المقرب.

يذكر أن عقد ميسي مع باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويبدو أن عودته إلى برشلونة تقترب في ظل رغبة عائلته في العودة إلى العاصمة الكتالونية.