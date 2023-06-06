زوجة كاسيميرو ترد على أنباء خيانتها له مع "بائعة شوكولاتة"

ردت آنا ماريانا زوجة النجم البرازيلي كاسيميرو، على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول خيانة لاعب مانشستر يونايتد لها مع بائعة بمتجر شوكولاتة.
بعض التقارير انتشرت في البرازيل حول تورط كاسيميرو في علاقة مع سينتيا راموس عارضة الأزياء حاليًا وبائعة بمتجر "ليندت " للشوكولاتة سابقًا.
وأشار التقرير إلى أن هذه العلاقة حدثت عندما كان كاسيميرو لاعبًا لريال مدريد قبل انتقاله للشياطين الحمر الصيف الماضي، لتخرج زوجته لترد على هذه التكهنات.
وقالت آنا ماريانا: يا رجل هل حدث ذلك حقًا؟ من الأفضل أن تقوم بالتحقق من مصادرك أولًا قبل نشر أي خبر، قمت بالنظر حولي جيدًا وأعرف أن زوجي لم يفعل ذلك".
يذكر أن نجم الوسط البرازيلي ظهر بصورة مميزة في موسمه الأول مع إريك تين هاج في مانشستر يونايتد، وكان أحد أهم اللاعبين بخط الوسط في الدوري الإنجليزي خلال الموسم المنصرم.
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