زوجة داني ألفيش السابقة: "لن أحكم عليه.. هذه وظيفة العدالة!"

النجم البرازيلي بات المستقبل أمامه غامضًا

قررت عارضة الأزياء الإسبانية جوانا سانز زوجة داني ألفيش السابقة أن تمتنع عن الحكم على زوجها السابق، قائلة إن "هذا هو السبب الذي توجد من أجله العدالة".

وبعد نحو شهرين من تهمة الاعتداءات التي طالت داني ألفيش في أحد الملاهي الليلية في برشلونة، لا يزال الدولي البرازيلي السابق في الحبس الاحتياطي دون ظهور بوادر لتحسن وضعيته في القضية.

تحدثت سانز لبرنامح "أنا روز كوانتا ماريا" قائلة: "لا يوجد شيء مشترك الآن بيننا، لقد انفصلنا، ولا يوجد أي داعٍ للحديث عن سبب مادي حول الأمر".

وأردفت: "ليس من شأني أن أحاكمه.. هذه هي وظيفة العدالة".. مضيفة: "أتخطى الأمور، لم نتحدث أبدًا بشأن المال إلا في الفترات الأولى حين دخل السجن، وكان هذا بإيعاز من المحاماة الخاصة بي".