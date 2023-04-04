زوجة ألفيش تهاجمه في منتصف أزمته: فقد أخلاقه وخانني بينما كانت أمي تموت!

جوانا سانز تنفجر في وجه أحد المتابعين!

يبدو أن قضية داني ألفيش ستستمر في الارتداد عليه بالمصائب، حيث قامت زوجته جوانا سانز التي طلبت الطلاق مؤخرًا بالهجوم عليه علانية.

جاء هذا بعد أن استفزها أحد المتابعين عبر موقع "إنستجرام"، واتهمها بالتخلي عن زوجها في أصعب الأوقات، فما كان من جوانا سانز سوى أن ترد.

وكتبت الإسبانية لترد على الانتقادات الموجهة لها مؤخرًا: "لقد فقد أخلاقه عندما قام بخيانتي بينما أمي كانت تحتضر".

وكانت سانز قد أعلنت بعد تلك الرسالة اعتزالها وسائل التواصل الاجتماعي في تلك المرحلة الصعبة من حياتها الشخصية.

جدير بالذكر أن ألفيش محبوس منذ يناير الماضي بسبب اتهامه بالاعتداء على سيدة في مرحاض ملهى ليلي في برشلونة.