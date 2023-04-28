زوجة ألفيش تقطع آخر حبال الود .. أزمات البرازيلي تتراكم!

جوانا سانز تضيف لمصائب ألفيش!

كشفت جوانا سانز زوجة دانييل ألفيش نجم برشلونة السابق والتي طلبت الطلاق منه مؤخرًا عن قطع آخر حبال الود بينهما بعد قرار حاسم اتخذته.

جاء هذا عبر صورة نشرتها على حسابها الشخصي في موقع "إنستجرام"، وظهرت فيها الشقة التي كانت تسكنها بالشراكة مع ألفيش وهي مليئة بالأمتعة الجاهزة للنقل.

وكتبت سانز على الصورة التي نشرتها عبر اليوميات الخاصة بها: "جاري إغلاق هذه المرحلة"، في إشارة لعلاقتها بالنجم البرازيلي.

وكانت سانز قد أوضحت قبل فترة أنها قررت الانفصال بشكل نهائي عن ألفيش، وأنها ستغادر كتالونيا قريبًا بعد أزمته الأخيرة.

ويمضي نجم برشلونة السابق فترة حجز احتياطي في أحد سجون كتالونيا بسبب اتهامه بالاعتداء على سيدة في ملهى ليلي في برشلونة.