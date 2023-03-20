زوجة الأسطورة .. من السيدة التي رافقت بيب جوارديولا في مشاهدة الكلاسيكو؟

ظهور جوارديولا في الكلاسيكو جذب الكثير من الأنظار بالفعل..

تواجد بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي في ملعب "سبوتيفاي كامب نو" لمشاهدة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في قمة الجولة 26 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الإسباني.

لكن ما لفت الأنظار ليس فقط ظهور جوارديولا، لكن وجود سيدة كبيرة بجواره، تبادل معها حديثًا حميمًا لعدة لحظات قبل بداية المواجهة.

السيدة التي وقفت مع جوارديولا لم تكن سوى داني كوستر، زوجة الهولندي يوهان كرويف، أسطورة برشلونة لاعبًا ومدربًا.

ولم يخيب لاعبو برشلونة آمال جوارديولا وزوجة كرويف، حيث حققوا فوزًا ثمينًا على ريال مدريد بهدفين لهدف، ليبتعد "البلوجرانا" بفارق 12 نقطة في صدارة الدوري الإسباني.

حضور جوارديولا إلى الكلاسيكو لم يكن من قبيل الصدفة، حيث أنه إلى جانب تشجيع ناديه ربما أراد مدرب مانشستر سيتي مشاهدة ريال مدريد على الطبيعة، قبل مواجهة محتملة بين الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23.

قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا أسفرت عن مواجهة بين ريال مدريد وتشيلسي، فيما يلعب مانشستر سيتي أمام بايرن ميونخ، على أن يتواجه الفريقان الفائزان من المواجهتين في المربع الذهبي.