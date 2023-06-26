ليس زوبيمندي ولا بروزوفيتش .. برشلونة يستهدف حلاً رخيصاً لتعويض بوسكيتس!

هيثم محمد
Xavi BusquetsGetty Images
انتقالاتبرشلونةداني باريخوفياريالالدوري الإسباني - لا ليجا

لاعب مطروح كحل ولكن كان مستبعداً أصبح هو الأقرب!

قالت تقارير إعلامية إسبانية إن برشلونة قرر التحرك وضم داني باريخو من فياريال كحل سهل المنال لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس.

وقرر بوسكيتس الرحيل عن برشلونة وعدم تمديد عقده، والالتحاق بزميله السابق في البلوجرانا ليونيل ميسي في إنتر ميامي الأمريكي.

وذكرت "ماركا" أن باريخو لم يكن الحل المفضل لإدارة البارسا، ولكن الأزمة الاقتصادية وارتفاع سعر الأهداف المفضلة للفريق جعل لاعب فالنسيا السابق الأبرز بالوقت الراهن.

وخسر برشلونة سباق ضم مارسيلو بروزوفيتش من إنتر لصالح النصر بحسب آخر التقارير، بينما قيمة مارتن زوبيمندي من ريال سوسييداد ويوشوا كيميش من بايرن ميونخ لا تناسب قدرات الفريق المالية.

وأضاف تقرير الصحفية الإسبانية أن باريخو يعد حلاً مفضلاً للمدرب تشافي الذي منذ مدة بعيدة يقدر إمكانياته، ولكن تقدمه في السن، 34 عاماً، ستجعله حلاً قصير المدى.

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