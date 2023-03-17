زميل ليونيل ميسي يدعوه لترك باريس والانضمام لأتلتيكو مدريد

يعتبر من الأصدقاء المقربين لنجم باريس سان جيرمان

كشف رودريجو دي بول لاعب وسط الأرجنتين وأتلتيكو مدريد، عن رغبته في انضمام ليونيل ميسي له داخل النادي الإسباني الصيف القادم.

الأمور تبدو معقدة في الوقت الحالي بالنسبة لتوقيع ميسي على عقد جديد مع باريس سان جيرمان، حيث يحاول النادي الفرنسي إقناعه بالبقاء وعدم الرحيل بالمجان.

وفي هذا السياق قال دي بول في تصريحات لـ"El Larguero":"الشكوك حول تجديد ميسي مع باريس؟ ما يجب أن يفعله هو القدوم إلى أتلتيكو مدريد".

وأما عن زميله جواو فيليكس المعار إلى تشيلسي:"الجميع يريد تواجد أي لاعب مثله، هو ليس في النادي لأسباب كروية بحتة، ولكننا جميعًا نحبه ونريد عودته لنا".

جدير بالذكر أن دي بول الحاصل مع ميسي على كأس العالم قطر 2022، سبق له أن ارتبط بالرحيل عن أتلتيكو أكثر من مرة بسبب تخبط مستواه تحت قيادة المدرب دييجو سيميوني.