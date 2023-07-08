زميل كريستيانو رونالدو يفجر مفاجأة بشأن البرتغالي: لا يحب ألعاب الفيديو خوفًا من الخسارة!

نجم ليفربول يكشف سر مثير عن كريستيانو رونالدو

تفاخر ديوجو جوتا، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بخبرته في لعبة الفيديو الخاصة بكرة القدم "فيفا" وكشف سر مثير عن كريستيانو رونالدو.

وأنشأ جوتا فريقه الخاص في اللعبة والمسمى باسم Diogo Jota eSports، وظهرت براعته في عام 2021 عندما احتل الصدارة لفترة في لوحة المتصدرين في "فيفا" حيث فاز في 30 مباراة متتالية ويتنافس أحيانًا ضد اللاعبين المحترفين.

وأجاب جوتا، على سؤال لعبه من قبل فيفا مع رونالدو في تصريحات لـ "FourFourTwo" قائلًا: "لا أعتقد أن رونالدو معجب بألعاب الفيديو".

وعن سبب تجنب لعب رونالدو ألعاب الفيديو إذا شعر أنه سيخسر قال البرتغالي: "نعم بالضبط! إنه تنافسي للغاية".

وعلق جوتا على سؤال وجود زملاء له ممكن أن يهزموه في اللعبة قائلًا: "لا أعتقد أنه يوجد لأكون صادقًا لعبت مع ترينت ألكسندر أرنولد وكنت أمثل ولفرهامبتون في ذلك الوقت وكان يمثل ليفربول وتغلبت عليه إنه لا يلعب هذه الأيام كثيرًا لذلك لا أعتقد أن هناك لاعب يمكنه هزيمتي! "

وسينضم جوتا لفريقه ليفربول في 11 يوليو المقبل لبدء فترة التدريب قبل الموسم الجديد، وسيسافر الريدز إلى سنغافورة حيث سيلعب بعض المواجهات التحضيرية أمام ليستر سيتي وبايرن ميونخ في مباريات ودية.