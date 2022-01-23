زميل صلاح السابق في ليفربول: "أرقامه تكفي ويجب فعل المستحيل للحفاظ عليه"

أشاد آدم لالانا لاعب برايتون الحالي في النجم المصري محمد صلاح، زميله السابق في صفوف ليفربول.

وتزامل الثنائي في صفوف الريدز في صيف 2017 منذ انضمام صلاح، قبل أن ينتقل لالانا إلى برايتون مطلع الموسم الماضي.

ماذا قال لالانا؟



وقال الإنجليزي في تصريحات إلى "سكاي سبورتس": "محمد صلاح ليس فقط لاعبًا من الطراز العالمي بل هو إنسان عالي المستوى".

وأضاف: "لقد كنت محظوظًا بما يكفي للعب معه لمدة ثلاث سنوات، إنه متواضع جدًا ويدرك الفارق بين الغطرسة والغرور".

وتابع: "مستواه على مدى السنوات القليلة الماضية، والأرقام التي حققها موجودة ليراها الجميع، لذا بالطبع ليفربول سيفعل كل شيء للاحتفاظ به".

وأردف مهاجم الريدز السابق: "آمل أن يتوصلوا إلى إتفاق ليحتفظوا به لمدة ثلاث أو أربع سنوات أخرى".

ما هو الجديد بخصوص محمد صلاح؟

عقد قائد منتخب مصر مع ليفربول ينتهي نهاية الموسم المقبل، وكانت الأيام الماضية شهدت بعض التطورات بخصوص تجديد عقد صلاح مع الريدز والذي من المقرر أن ينتهي في صيف 2023، والتي تزعم بعض التقارير أن صلاح يطلب الحصول على راتب قياسي في تاريخ "الريدز"، من أجل تمديد العقد.

صلاح خرج في تصريحات مع مجلة "GQ" واعترف أنا مطالبه ليست "مجنونة"، ووفقًا لتيلجراف فالنجم المصري يريد عقدًا مشابهًا لعقد كيفين دي بروينه بقيمة 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

ليفربول من جانبه، لم يقم حتى الآن بأي خطوة جديدة من أجل إنهاء الجدل والغموض الذي يحيط بمستقبل نجمه.





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