زميله السابق: هالاند كان يشاهد هانا مونتانا دون حرج!

يبدو أن النجم النرويجي لديه ذكريات طفولة مميزة!

كشف ماجنوس لوندال زميل إرلينج هالاند السابق في صفوف براين أن النجم النرويجي اعتاد مشاهدة مسلسل "هانا مونتانا" بطولة مايلي سايرس بشكل مكثف.

وقال لوندال في تصريحات لـ "تي في 2" النرويجية: "كان هالاند يشاهد مسلسل هانا مونتانا دون التفكير في أن الأمر قد يكون محرجًا بالنسبة له أبدًا بأي شكل من الأشكال".

وأضاف: "كان يضحك بشكل كبير كلما شاهد المسلسل، إرلينج شخص رائع، لقد كان من المذهل أن أعيش معه لفترة".

وأكمل: "هو شخص قوي للغاية جسديًا وعقليًا وكان يمتاز عن أي لاعب آخر معنا بقوته الذهنية، فلم يكن يتأثر بالضغوط بسهولة".

جدير بالذكر أن هالاند كان قد وصل إلى الهدف رقم 35 في الدوري الإنجليزي وهو رقم قياسي للاعب في موسم واحد بالبطولة.