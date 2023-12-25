زلزال كروي .. فيفا يستعد لـ"استبعاد" منتخب البرازيل من جميع البطولات

قرار تاريخي مرتقب ضد الكرة البرازيلية

في مفاجأة من العيار الثقيل.. أصبح منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، مهددًا بـ"الاستبعاد" من كافة البطولات والمسابقات الدولية، خلال الفترة القادمة.

منتخب البرازيل يستعد للمشاركة في بطولة "كوبا أمريكا 2024"، والتي تستضيفها الولايات المتحدة رسميًا؛ حيث أسفرت القرعة عن تواجده في المجموعة الرابعة، إلى جانب كولومبيا وبارجواي، بالإضافة إلى بطل إفريقيا أو آسيا.

ووفقًا لـ"RMC Sport"، مساء اليوم الإثنين، وجّه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تحذيرًا رسميًا إلى المسؤولين عن الرياضة في البرازيل؛ بـ"استبعاد" الأندية والمنتخبات الوطنية من كافة البطولات؛ بسبب قرار محكمة ريو دي جانيرو، بإقالة إدينالدو رودريجيز، رئيس اتحاد الكرة في البلاد، من منصبه.

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ونبه "فيفا" في التحذير الموجه إلى البرازيليين؛ إلى أن لوائحه تمنع تدخل "القضاء العادي" في الأمور الرياضية بأي دولة؛ حيث تم تشكيل لجنة رسمية، للبت في الأمر.

اللجنة التي شكلها "فيفا"، ستعقد اجتماعها يوم 8 يناير القادم؛ حيث أنه إذا نفذ البرازيليون، قرار محكمة ريو - حتى هذا الوقت -، بإجراء انتخابات جديدة لاتحاد الكرة المحلي؛ سيتم "إبعاد" جميع الأندية والمنتخبات الوطنية من البطولات والمسابقات الدولية، بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن الأزمة بدأت عندما رصد الثنائي ماركو بولو ديل نيرو وريكاردو تيكسيرا، مجموعة من "المخالفات" ضد إيدنالدو رودريجيز؛ حيث قاما برفع قضية ضده أمام محكمة ريو، التي قررت إقالة الأخير من رئاسة اتحاد الكرة البرازيلي، رسميًا.