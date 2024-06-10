بعد زلزال أنشيلوتي .. ريال مدريد يكشف حقيقة "الانسحاب" من كأس العالم للأندية 2025

جدل عالمي بسبب تصريحات أنشيلوتي..

زلزال هز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلال الساعات القليلة الماضية؛ بعد التصريحات المنسوبة إلى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني.

وحسب هذه التصريحات المنسوبة لأنشيلوتي؛ لن يُشارك ريال مدريد، في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بـ"نظامها الجديد"، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها؛ بحجة أضرارها الكبيرة على صحة اللاعبين.

لكن وفي رد فعل سريع للغاية.. نفى العملاق الإسباني في بيان رسمي، مساء اليوم الإثنين، وجود أي نية لديه؛ لـ"الانسحاب" من بطولة كأس العالم للأندية، التي تنطلق في صيف عام 2025.

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وأعلن ريال مدريد في بيانه، التزامه التام بالمشاركة في هذه المسابقة العالمية، مثلما هو مخطط سابقًا؛ قائلًا: "نُقبل على هذه البطولة بكل فخر، وبأقصى قدر من الحماس".

ووعد ريال مدريد، الملايين من عشاقه حول العالم، بإسعادهم من جديد؛ من خلال محاولة التتويج بلقب كأس العالم للأندية 2025، ليكون حلقة جديدة من مسلسل نجاحات هذا الكيان العملاق.

ومن ناحيته.. اعتبر أنشيلوتي أن التصريحات المنسوبة إليه، برفض المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025؛ لم يتم نقلها بالشكل الصحيح، من الجريدة التي أجرى الحوار معها.

وشدد المدير الفني الإيطالي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين، على أن مونديال الأندية، فرصة عظيمة بالنسبة له؛ لمواصلة القتال على الألقاب الكبيرة مع ريال مدريد.

جدير بالذكر أن أنشيلوتي، قاد ريال مدريد في الموسم الرياضي المنتهي 2023-2024؛ للتتويج بثلاثية الدوري الإسباني وأبطال أوروبا وكأس السوبر المحلي.