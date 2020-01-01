فيديو | إبراهيموفيتش في حوار تخيلي: لعن الله يوم أن طلبت "الفيراري" من ميدو، والأهلي لا يقف على أحد

النجم الأسطوري في حديث تخيلي ساخر مع الإعلام المصري

أثار حديث أحمد حسام ميدو الكثير عن علاقته بالنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش جدلًا واسعًا في الإعلام والشارع الكروي المصري، كما كان محل سخرية من العديد من نشطاء السوشيال ميديا وأصحاب صفحات "الكوميكس".

الإعلامي المصري جابر القرموطي استضاف في حوار تخيلي نجم ميلان ليتحدث معه حول علاقته باللاعب المعتزل الذي يُقدم برنامجًا رياضيًا بعنوان "أوضة اللبس مع ميدو" حاليًا عبر فضائية النهار المصرية.

وبدأ القرموطي حواره بالسؤال حول الاسم الأصح للنجم السويدي، فأجاب ضاحكًا "إنها عادة المصريين، وكثير من اللاعبين يُعانون من تلك المشكلة، مثل أجايي لاعب الأهلي، البعض يُناديه أجايي والبعض ألجايي والبعض أبو الهموم".

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أضاف حول تجديد عقده مع ناديه الإيطالي "مبروك لميلان تجديد عقدي معهم وليس مبروك لي أنا"، وذلك بعدما بدأ حديثه قائلًا "أنا سعيد بتواجدي في برنامجك أستاذ جابر، كما تعلم لا أحب الظهور كثيرًا في الإعلام لكن حبي للشعب المصري وبرنامج "الكلام على إيه" شجعني على الظهور معك اليوم".

وحول علاقته مع ميدو، قال إبرا "أتذكر ميدو جيدًا، لقد اتصل بي عدة مرات وظهر اسمه عبر تطبيق "تروكولار"، كنت أمتلك رقمه خلال فترة تواجدي مع أياكس أمستردام على هاتفي 6610، لكن ضاعت كل الأرقام حين غيرت هاتفي المحمول".

أضاف "لقد أرسل لي رسالة نصية قال فيها "أريدك معي في مداخلة مع برنامج أوضة السفرة"، وطلبت معرفة المقابل المالي فأجاب "إنه بالحب"، ولم أفهم قصده".

وحول استعارته سيارة ميدو الفيراري، قال إبرا "لعن الله اليوم الذي طلبت فيه السيارة، مستعد أن أعطيه جولة باليخت الخاص بي إن كان ذلك سيُوقفه عن تكرار تلك القصة المملة".

وأخيرًا علق زلاتان في حواره التخيلي الساخر حول انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز ورفضه البقاء مع الأهلي، إذ قال "الأهلي لا يقف على أحد".