فيديو | "أهلاً زلاتان" .. رئيس الشباب ينشر لقاءً جمعه بإبراهيموفيتش دام "ثواني"!

شاهد اللقاء القصير الذي جمع بين المنجم وإبراهيموفيتش

حرص محمد المنجم رئيس نادي الشباب، على مصافحة زلاتان إبراهيموفيتش، أسطورة الكرة السويدية، والمستشار الحالي لشركة ريد بيرد المالكة لنادي ميلان.

ويتواجد إبراهيموفيتش رفقة بعثة ميلان حاليًا في العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في بطولة السوبر الإيطالي.

ونشر المنجم عبر حسابه على منصة "إنستجرام" فيديو مدته ثواني معدودة، وهو يقوم بالترحيب بالنجم إبراهيموفيتش، في ظل تواجده بالرياض.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولم يدم اللقاء سوى ثواني، حيث رحب به فقط بعد مصافحته ثم غادر على الفور، حيث أبدى إبراهيموفيتش في نفس الوقت انشغاله بهاتفه.

ويواجه ميلان نظيره يوفنتوس مساء اليوم الجمعة، في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، إذ سيلعب الفائز أمام إنتر الذي تفوق على أتالانتا مساء أمس الخميس.