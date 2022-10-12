زفرة كلوب الأخيرة؟ مدرب ليفربول يرد بغضب على أسطورة الفريق!

كلوب يرد على الانتقادات بقوة

رد مدرب فريق ليفربول يورجن كلوب، على لاعب كرة القدم المعتزل ديتمار هامان بصورة قوية للغاية بعد أن قال الأخير أن الألماني قد يرحل عن منصبه.

ويتعرض مدرب الريدز إلى العديد من الانتقادات بعد الانطلاقة السيئة التي حققها حتى الآن مع بداية الموسم الحالي، وتواجد ليفربول في منتصف الجدول بالدوري الإنجليزي.

ماذا قال هامان وكيف رد كلوب؟

أثار هامان غضب كلوب عندما ادعى أن وظيفة مدرب ليفربول قد تكون تحت الضغط بعد البداية المتواضعة له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث قال هامان لـ "talkSPORT": "أعتقد أنه في مرحلة ما سنجري هذه المناقشة حول المدرب (يقصد رحيل يورجن كلوب)، ولست متأكدًا من بعدنا عن ذلك".

ثم هاجم كلوب مواطنه الألماني في مؤتمره الصحفي، عندما تم تقديم اسمه، حيث تغير سلوك يورجن على الفور وطلب من الصحفي الذي يطرح السؤال القيام بذلك دون الإشارة إلى هامان.

وقال: "من قال ذلك؟ ديدي هامان؟ مصدر رائع، يحظى باحترام كبير في كل مكان".

وواصل: "كونك لاعبًا سابقًا في ليفربول لا يمنحك الحق في قول ما تريد، خاصة عندما لا تكون لديك فكرة".

في سياق متصل أكد أسطورة فريق ليفربول، جيمي كاراجر، أن وظيفة المدرب الألماني ليست مهددة من الأساس وأنه سيستمر بصورة طبيعية.

حيث قال إلى "The Overlap Live show": "لن يرحل كلوب، لن تصل الأمور إلى ذلك، أعتقد أن ليفربول مختلف. ربما يكون ما فعله في النادي لمدة سبع سنوات فريدًا من نوعه في كرة القدم، لكنه ليس فريدًا بالنسبة إلى الريدز".