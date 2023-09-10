"زرع فيهم ثقة الفوز" .. إنتر ميامي يواصل انتصاراته في غياب ميسي

غياب ليونيل ميسي لم يكن مؤثرًا!

نجح إنتر ميامي في تحقيق الفوز الأول له بدون ليونيل ميسي منذ تعاقده مع الأرجنتيني في سوق الانتقالات الصيفي قادمًا من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

ليوناردو كامبانا و فاكوندو فارياس، قادا إنتر ميامي نحو تحقيق فوزًا ثمينًا بنتيجة 3-2 على سبورتينج كانساس سيتي ليصل الفريق إلى 12 مباراة دون هزيمة منذ وصول ميسي، حيث كانت هذه أول مباراة للنادي بدون الأرجنتيني، الذي سجل مؤخرًا هدفًا رائعًا من ركلة حرة لمنتخب بلاده أمام الإكوادور.

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بعد أن افتتح سبورتينج كانساس سيتي التسجيل في الدقيقة التاسعة بهدف من دانيال سالوي، رد إنتر ميامي بهدفين من كامبانا، الذي سجل من ركلة جزاء في الدقيقة 25 ثم أضاف هدفًا آخر قبل نهاية الشوط الأول، بعد ذلك أحرز اللاعب فارياس الهدف الثالث في الدقيقة 60، قبل أن يسجل ألان بوليدو الهدف الثاني لصالح سبورتينج كانساس سيتي لكنه لم يكن كافيًا نحو تحقيق الفوز.

بعد رحيل ليونيل للمشاركة مع منتخب بلاده، أصبح كامبانا نجم المباراة بالنسبة لميامي، حيث أن المهاجم الإكوادوري البالغ من العمر 23 عامًا شاهد ميسي يسجل هدفًا من ركلة حرة رائعة لمنتخب بلاده في الأيام الأخيرة، ليرد بتسجيل هدفين للمساعدة في التغلب على غياب الأرجنتيني.

الجدير بالذكر أن إنتر ميامي يستعد لمواجهة أتلانتا يونايتد يوم 16 سبتمبر المقبل في الدوري الأمريكي.