زجاجات مياه تكبد النصر غرامة مالية كبيرة والكشف عن عقوبة بانيجا

لجنة الانضباط والأخلاق تدين جمهور النصر

قد تُكلف زجاجة المياه التي تدخل بها إلى المدرجات فريقك كثيرًا؛ فنادي النصر غُرم 100 ألف ريال سعودي بسبب 20 زجاجة ألقاها جمهوره على لاعبي التعاون.

وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم أمس الأحد، عدة قرارات بناء على أحداث الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ما قرارات لجنة الانضبط والأخلاق في الاتحاد السعودي؟

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عدة قرارات بعد نهاية الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أبرز هذه القرارات كانت:

-تغريم نادي النصر 100 ألف ريال سعودي لإلقاء جمهوره 20 زجاجة مياه على الملعب بينهم 5 على حارس التعاون خلال مباراة الفريقين.

-تغريم سعيد المولد لاعب الاتفاق 10 آلاف ريال سعودي لركله أحد مقاعد البدلاء ما أدى لكسر المقعد وذلك خلال مباراة فريقه مع أبها.

-تغريم الأرجنتيني إيفر بانيجا لاعب الشباب 10 آلاف ريال سعودي بعد طرده أمام الفتح.

-تغريم نادي الأهلي 10 آلاف ريال سعودي لتأخر الفريق في النزول إلى أرض لملعب وهو ما ترتب عليه تأخر بداية مباراتهم مع فريق ضمك.

-إيقاف زين الخمعلي، نائب رئيس نادي الطائي، مباراتين في الدوري وتغريمه 20 ألف ريال سعودي لما بدر منه من إساءة للحكم المساعد خلال مباراة فريقه مع الفيحاء.

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