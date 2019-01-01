زانيولو: ما حققته مع إيطاليا وروما حتى الآن مجرد بداية

لاعب المنتخب الإيطالي يحمس نفسه لمواصلة التألق الفترة القادمة

أكد نيكولو زانيولو، لاعب المنتخب الإيطالي أن ما حققه في مسيرته حتى الآن مع المنتخب وناديه، ما هو إلا مجرد بداية ولم يصل إلى ما يريده حتى الآن.

وشارك لاعب روما في فوز المنتخب الإيطالي على حساب أرمينيا، بتسعة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة اليورو.

زانيولو صاحب الـ 20، نجح في تسجيل هدفين في مباراة الليلة، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ روما يسجل مع منتخب إيطالياً متخطياً رقم دي روسي.

وقال زانيولو في تصريحات عقبت اللقاء: "أنا سعيد للغاية، لقد حققت حلماً الليلة، ولكن يجب أن يكون هذا مجرد بداية وليس نهاية تألقي".

وواصل: "الانتقادات جزء من كرة القدم، أعلم أنني لم أكن في حالة جيدة خلال بعض الفترات، ولكن أفضل طريقة للرد هي الملعب".

وتابع: "لا فرق بالنسبة لي في مركزي أنا أستطيع اللعب على الجناحين أو في خط الوسط، لا فريق لدي إنني فقط أحاول تقديم أفضل ما عندي".

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وأتم تصريحاته قائلاً: "استدعائي لقائمة المنتخب في نهائيات بطولة اليورو، حلم بالنسبة لي أتمنى أن يتحقق".

جدير بالذكر أن المنتخب الإيطالي، نجح في الفوز بكافة مبارياته في التصفيات، وحقق الفوز في كل مبارياته التي خاضها لعام 2019.