بهدفه ضد ميلان، زانيولو يدخل تاريخ روما

اللاعب الصغير يُواصل تألقه مع ذئاب العاصمة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

واصل نيكولو زانيولو تألقه الملفت مع روما هذا الموسم وكان أحد اللاعبين المميزين خلال مواجهة ميلان المنتهية بالتعادل 1-1 منذ قليل.

صاحب الـ19 عامًا كان قد انضم لصفوف روما الصيف الماضي قادمًا من الإنتر ضمن صفقة انتقال رادجا ناينجولان للجانب الأزرق من ميلانو، ولم يُكلف النادي أكثر من 5 ملايين يورو.

رغم هذا، فقد اقتحم التشكيل الأساسي وحافظ على تواجده به بأداء ممتاز في وسط الملعب، وتوج جهده بإحراز 3 أهداف للفريق في السيري آ آخرها كان ضد ميلان مساء اليوم في الجولة الـ23 للبطولة وقد أنقذ به فريقه من الخسارة، إذ كان الروسونيري قد تقدم بهدف كريشتوف بيونتيك في الشوط الأول.

بيونتيك ملك "البدايات" في السيري آ هذا الموسم

وبهذا الهدف، أصبح زانيولو أصغر لاعب في روما يصل لهدفه الثالث مع الفريق في السيري آ منذ فرانشيسكو توتي عام 1995، إذ أحرز هدفه الثالث بقميص الذئاب وهو في عُمر الـ19 عامًا و7 أشهر، فيما كان توتي قد أحرز أهدافه الثلاثة الأولى مع روما في عامه الـ18 و6 أشهر.

يُذكر أن التعادل حافظ لميلان على المركز الرابع برصيد 36 نقطة فيما واصل روما مطاردته بفارق نقطة واحدة، لكنه بات مهددًا بالتساوي مع أتالانتا ولاتسيو في حال حققا الفوز غدًا.