زانيتي: لاوتارو سعيد هنا وعلى برشلونة التفكير في غيره

زانيتي يؤكد بقاء لوتارو مارتينيز في إنتر وينفي إمكانية رحيله لبرشلونة

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال أسطورة نادي إنتر ونائب رئيسه حاليًا خافيير زانيتي إن لاوتارو مارتينيز سعيد هو وعائلته في النيراتزوري ولا يفكر في الرحيل.

وكان لاوتارو قد تألق بقميص منتخب الأرجنتين في كوبا أمريكا، حيث كان أحد أهم لاعبي المنتخب الذي وصل إلى نصف نهائي البطولة.

وأثناء كوبا أمريكا، تناقلت بعض المصادر الصحفية تصريحات عن رغبة ميسي في اصطحاب لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة ليكون خليفة لويس سواريز.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 12, 2019

ولكن خافيير زانيتي رد على ذلك بأن المهاجم الأرجنتيني الشاب سعيد في إنتر ولا يفكر في الرحيل عن صفوف الفريق في الوقت الحالي.

وقال زانيتي: "على برشلونة التفكير في مهاجم آخر، نحن لسنا مستعدون للتفريط في لاوتارو وهو أيضًا لديه الكثير من الطموحات التي يريد تحقيقها هنا"

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يذكر أن جيوسيبي ماروتا قد صرح بأن ماورو إيكاردي ورادجا ناينجولان خارج خطط الفريق بالنسبة للموسم المقبل.