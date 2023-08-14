زال خطر ريال مدريد ولكن .. النصر يواجه عائقًا وحيدًا في ضم دافيد دي خيا

النصر يواصل الضغط لإتمام التعاقد مع دافيد دي خيا لتعزيز حراسة المرمى..

SHAHID

يبدو أن مصير الإسباني دافيد دي خيا الحارس السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سيكون مرهونًا بالأيام الأخيرة في فترة الانتقالات الصيفية 2023، مع دخول النصر السعودي على خط التعاقد معه.

دي خيا كان على رادار ريال مدريد الإسباني بعد إصابة البلجيكي تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي، لكن النادي الملكي تعاقد مع كيبا أريثابالاجا قادمًا من تشيلسي الإنجليزي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت أن خيار انتقال دي خيا إلى النصر، الذي يقوده زميله السابق في مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، يكتسب قوة كبيرة في الأيام الماضية.

وحسب التقرير، فإن العرض المغري الذي يقدمه النصر إلى دي خيا يمكن أن يوجه مستقبله نحو دوري روشن السعودي.

لكن النصر سيواجه منافسة قوية من بايرن ميونخ الألماني، الذي يبحث هو الآخر عن حارس مرمى جديد، في ظل غياب مانويل نوير الطويل بسبب الإصابة.

ورغم عرض بايرن ميونخ، لكن النصر ملتزم بشدة بتعزيز مركز حراسة المرمى، ويرى أن دي خيا أحد اللاعبين الذين سيقدمون إضافة قوية لفريق المدرب لويس كاسترو، بالنظر إلى سجله الرائع خلال سنواته مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

SHAHID