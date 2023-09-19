زال الخطر يا أنتوني؟ المجني عليها تسحب البلاغ ضد جناح مانشستر يونايتد

يعيش جناح مانشستر يونايتد أيامًا صعبة بعد البلاغات الموجهة ضده..

قررت إحدى النساء الثلاث اللاتي اتهمن البرازيلي أنتوني نجم مانشستر يونايتد بالسلوك العنيف إسقاط قضيتها ضده.

اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 23 عامًا، اتهم مؤخرًا بالاعتداء على صديقته السابقة جابرييلا كافالين في أربع مناسبات، وهو ما تحقق فيه الشرطة في ساو باولو ومانشستر، وسط نفي أنتوني لارتكاب أي مخالفات.

وبشكل منفصل، زعمت إنجريد لانا، وهي مصرفية تبلغ من العمر 33 عامًا في مقابلة مع قناة "Record TV" البرازيلية أن أنتوني كان عدوانيًا تجاهها في أكتوبر 2022، وادعت أن اللاعب كان من الممكن أن يقتلها بأفعاله.

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صحيفة "The Telegraph" الإنجليزية ذكرت أنه تم سحب قضية ثالثة ضد أنتوني، تتعلق بحادث سيارة في مايو 2022 بناءً على طلب الضحية المزعومة.

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وكانت طالبة الحقوق ريسا دي فريتاس قد ادعت أنها احتاجت إلى علاج في المستشفى بعد حادثة وقعت في مايو من العام الماضي عندما هاجمها أنتوني وسيدة أخرى في سيارته بعد أن غادر الثلاثة إحدى الملاهي الليلية في ساو باولو.

وحسب الصحيفة الإنجليزية فقد تم سحب التقرير المقدم إلى الشرطة المدنية في ساو باولو بالكامل منذ ذلك الحين.

وأشارت "The Telegraph" إلى أن مانشستر يونايتد لم يكن على علم بوجود تقرير الشرطة هذا حتى تغطية وسائل الإعلام البرازيلية في وقت سابق من هذا الشهر، حيث يؤكد النادي أنه أجرى فحوصات العناية الواجبة على أنتوني، وهو الإجراء المتبع في جميع الصفقات، لكن تحقيقاتهم لم تكشف عن أي دليل يتعلق بالادعاءات التي ظهرت منذ ذلك الحين ضد البرازيلي.

وفي الوقت الحالي، فإن الجناح البرازيلي حاليًا في إجازة مدفوعة الأجر من مانشستر يونايتد حتى إشعار آخر بينما يحارب الاتهامات ضده.