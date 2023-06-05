رئيس نادٍ سابق في ورطة .. أراد السخرية من "سحبة ليونيل ميسي على الهلال" فوقع في محظور وطني!

تحركات برشلونة الأخيرة أفسدت التفاؤل السعودي بإتمام صفقة ميسي وفتحت باب السخرية من الهلال

دقائق قليلة غيرت حال الناقد الرياضي صالح أبو نخاع؛ رئيس نادي ضمك السعودي السابق، ما بين تأكيده اقتراب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من الهلال، وبين سخريته من خبره المزعوم.

الأيام الماضية، كافة الاتجاهات كانت تسير عن كون الزعيم هو الوجهة الأقرب لنجم باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، لكن في الساعات الأخيرة، التقارير تتحدث عن محاولات جارية على قدمٍ وساق بين مسؤولي برشلونة الإسباني ووكلاء ليو، لإعادته للبرسا من جديد.

ويسير أبو نخاع في الإطار نفسه، إذ أكد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن صفقة ميسي والهلال، ما هي إلا مسألة وقت، ثم عاد وتراجع عن مزاعمه.

بعد تغريدة تأكيد الصفقة بخمس دقائق فقط، عاد الناقد الرياضي وكتب: "بشت للبيع"، في سخرية من الاستعدادات التي كانت مجهزة من قبل جمهور الزعيم للاحتفال بصفقة الأرجنتيني عن طريق ارتداء البشت، على غرار ما ارتداه اللاعب أثناء تتويج منتخب بلاده بكأس العالم قطر 2022م.

بالطبع التغريدات أسفل التغريدة جاءت غاضبة من قبل الهلاليين، لكن الأبرز بها هو من لاموا أبو نخاع على عرضه للبشت للبيع، رغم أنه لباس وطني، إذ كتب أحدهم: "نحن لا نبيع بشوتنا"، وعلق آخر: "البشوت رمز لباس وطني، لا يباع".

يذكر أن سان جيرمان أعلن رسميًا أول أمس السبت، رحيل ميسي عن صفوفه، بعد نهاية عقده، وعدم رغبته في التجديد بحثًا عن وجهة جديدة.