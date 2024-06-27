رئيس نابولي يلتقي كفاراتسخيليا ووكيله في ألمانيا ولديه "رسالة حاسمة"!

ماذا دار في لقاء دي لورينتس مع خفيتشا في معسكر جورجيا؟

التقى أوريليو دي لورينتس، رئيس نادي نابولي، مع الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا ووكيله، اليوم الخميس في ألمانيا، حيث يتواجد لاعب الفريق البارتينوبي مع منتخب بلاده في معسكر "يورو 2024".

وكان والد كفاراتسخيليا قد أعلن في وقت سابق، رغبة نجله في الرحيل عن نابولي هذا الصيف، قبل أن يرد النادي الجنوبي ببيان صارم أكد خلاله أنه صاحب القرار الأول والأخير في مستقبل اللاعب الجورجي.

وأكد الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، أن اللقاء بين رئيس نابولي وكفاراتسخيليا، تم في معسكر منتخب جورجيا وكانت رسالة دي لرورينتس واضحة، "لا توجد أي نية للسماح له بالمغادرة هذا الصيف".

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وأشار إلى أن النادي الإيطالي ومدربه الجديد أنطونيو كونتي يعتبران كفاراتسخيليا، لاعبًا أساسيًا في الفريق ولا يخطط لرحيله، مؤكدًا أنه بعد انتهاء منافسات اليورو سيرسل نابولي مقترحًا لتجديد عقد الجناح الجورجي.

واتفق أنطونيو كونتي، مع رئيس نابولي على نفس الموقف، حيث قال في مؤتمر صحفي سابق: "ملف الصفقات الجديدة والراحلين في يدي وسأكون الشخص الذي سيقرر من سيبقى. كفاراتسخيليا ودي لورينزو لاعبان رئيسيان بالنسبة لي".

يذكر أن كفاراتسخيليا، سجل الهدف الأول في انتصار جورجيا بنتيجة (2-0) على البرتغال، أمس الأربعاء في الجولة الثالثة من المجموعة السادسة، ليصعدا سويًا إلى الدور ثمن النهائي بكأس الأمم الأوروبية.

ويضرب منتخب جورجيا الذي حقق انتصاره الأول في اليورو، موعدًا ناريًا مع إسبانيا في الدور ثمن النهائي، الأحد المقبل.