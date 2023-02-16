رئيس لجنة الحكام الإسبانية عن اتهامات فساد برشلونة: "من أصعب لحظات حياتي!"

الملف الأكثر سخونة لا يزال مثيرًا للجدل

رد لويس ميدينا كانتاليخو، الرئيس الحالي للجنة الفنية للحكام، على ما أثير حول ملف اتهامات منح برشلونة أموالًا لنائب رئيس لجنة الحكام السابق خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا.

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية: "لقد عملت في التحكيم 40 عامًا وهذه لحظة من أكثر اللحظات حزنًا بالنسبة لي، إنريكيز كان مسئولًا في وقت من الأوقات، لم نكن حقًا نعرف ما الذي يقوم به".

وأردف: "كنا نقلق للغاية من أي شيء قد يكون فيه تلميح لميل لأحد الأطراف، ولا أدري كيف يمكن تقبل أمر مثل هذا".

وأردف: "كان شخصًا في الظل دائمًا، لا يمكننا أن نرفض كفاءات من هذا النوع في لجنة التحكيم، قابلته مرتين فقط ولم نتبادل سوى بعض الأوراق غير ذات الأهمية الكبيرة".

وأكد: "سنساعد الاتحاد الإسباني إن أراد منا أي شيء، وسنتعاون قدر الإمكان مع المدعي العام في الوثائق وما يطلبونه".

وأكد: "كان على كل شخص أن يثبت أنه لا يتخالف مع أي بند يخص تضارب المصالح مع أي نادٍ، وخلال وجود روبياليس بالتحديد لم يكن لهذا الشخص أي صلاحيات".