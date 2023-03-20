رئيس لاتسيو يكشف تفاصيل المشاجرة مع مورينيو: رأيت أحد نجوم روما عارٍ تمامًا

كلاوديو لوتيتو رئيس لاتسيو يروي تفاصيل جديدة!

كشف كلاوديو لوتيتو عن تفاصيل جديدة تخص المشاجرة التي خاضها مع جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما عقب لقاء الفريقين الأخر.

وقال لوتيتو بحسب ما نقلت "لا جازيتا ديلو سبورت" : "لقد احتفلت بالديربي كما أفعل في أي لحظة أخرى، تلك هي كرة القدم تفوز في مباريات وتخسر أخرى، لكن كان هناك رضا عظيم من الجماهير على الأداء".

وأضاف: "أنا أحترم الجميع ولم أقل كلمة واحدة، لقد شاهدت مشاجرة بين لاعبين وهذا لم يكن جيدًا بالنسبة لي، بالإضافة إلى ذلك كان لاعب روما دون أي ملابس تمامًا في الممر".

وأكمل: "توقفت وصرخ في مورينيو ما الذي تنظر إليه، أعتقد أنه لم يفهم أنني رئيس لاتسيو فأوضحت له ذلك، الأمر كما لو أنك تذهب إلى منزل أحدهم وتتصرف بطريقة وقحة!".

جدير بالذكر أن الديربي كان قد انتهى لصالح لاتسيو بهدف نظيف ليصعد النادي للمركز الثاني في جدول الترتيب بينما يبقى روما خامسًا خلف إنتر وميلان.