رئيس لاتسيو يقلل من السعودية وسافيتش يتوسل .. كواليس صفقة الهلال المرتقبة

كواليس مثيرة في انتقال سافيتش المرتقب إلى نادي الهلال

كشف كلاوديو لوتيتو، رئيس نادي لاتسيو الإيطالي، عن كواليس جديدة، في اقتراب النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم، من الانتقال إلى الهلال.

جميع التقارير العالمية أجمعت اليوم الإثنين، على توصل الهلال، إلى اتفاق مع سافيتش؛ للانضمام إلى الفريق الأول خلال الصيف الحالي، ولمدة 3 مواسم قادمة.

وأعلن لوتيتو في تصريحات لموقع "Tag24.it"، توسل سافيتش له؛ من أجل الرحيل عن لاتسيو، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك بعد تلقيه عرضًا ضخمًا من السعودية.

وقال رئيس النادي الإيطالي، غاضبًا: "عندما يريد لاعب عالمي، الانتقال إلى الجزيرة العربية - السعودية -؛ فهذا بالطبع من أجل المال فقط".

وأوضح كلاوديو لوتيتو، أنه كان على استعداد لتجديد عقد ميلينكوفيتش سافيتش، مع زيادة كبيرة في عقده، إلا أن اللاعب رفض هذا الأمر، وأصر على الرحيل؛ لرغبته في خوض تجربة جديدة، بعد 8 سنوات مع لاتسيو.

وفي نهاية حديثه.. أكد لوتيتو، على أنه لن يسمح للنجم الصربي بالرحيل، إلا إذا تم الحصول على المبلغ الذي حدده النادي لبيعه.

جدير بالذكر أن سافيتش البالغ من العمر 28 سنة، انضم إلى نادي لاتسيو في صيف 2015؛ حيث سجل 69 هدفًا وصنع 59 آخرين، خلال 341 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، منذ ذلك الوقت.