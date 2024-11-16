رئيسة قطاع الرياضة بـ"نيوم": محظوظون لوجودنا في السعودية

على هامش البطولة الدولية للكرة الشاطئية 2024..

أبدت جان باترسون، رئيسة قطاع الرياضة في نيوم، سعادتها بالعمل في السعودية التي تشهد ازدهارًا كبيرًا في الرياضة خلال الفترة الحالية.

وجاءت تصريحات باترسون على هامش بطولة كأس نيوم الدولية للكرة الشاطئية 2024، المقامة في منطقة نيوم بالمملكة العربية السعودية.

وقالت باترسون، في مؤتمر صحفي حضره موقع جول اليوم السبت "الرياضة في السعودية تشهد ازدهارًا، لم أرَ مثل هذا التغيير السريع في صناعة الرياضة، وتقديم نتائج ملموسة تلهم الجميع، لدينا جيل في السعودية يشكل 63% منهم تحت سن 30 عامًا، هم يريدون أن يكونوا رياضيين. يريدون أن يمارسوا الرياضة على أوسع نطاق".

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وتابعت "في نيوم نحن محظوظون جدًا، لأن لدينا إرثًا، نحن نبدأ من الصفر. لدينا فرصة مستمرة للابتكار، وبسبب ذلك، طموحاتنا هي أن نأخذ الرياضة من حيث نحن اليوم".

واستطردت "إذا استمرت السعودية في النمو بنفس السرعة التي حققتها في الرياضة، فإن وزارة الرياضة، ولجان الأولمبياد والبارالمبياد قد حققت إنجازات رائعة".

وواصلت "مثلا إذا فكرنا في 5 سنوات مضت، لم يكن لدينا الكثير من النساء يمارسن كرة القدم أو كرة القدم الشاطئية، الآن لدينا 70,000 شابة تلعب كرة القدم. وهذا يرجع إلى وزارة الرياضة، ويستحق الاتحاد السعودي التقدير على هذا الإنجاز. إنها فترة مثيرة للغاية بالنسبة للرياضة في السعودية، ونحن نشعر بأننا محظوظون جدًا لوجودنا هنا".