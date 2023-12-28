رئيس خيتافي يستعين بذكرى "ميسي" لخطف صفقة من برشلونة

الحسرة لا تفارق عقل توريس

أعاد أنخيل توريس رئيس خيتافي، فتح صفحة نادرة في تاريخ ناديه، عند حديثه عن الرغبة في التعاقد مع أحد نجوم برشلونة خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا لتقارير صحفية، يسعى خيتافي للتعاقد مع أوريول روميو، لاعب وسط برشلونة خلال الميركاتو الشتوي، وينتظر الحصول على الضوء الأخضر من المدير الفني.

وقال أنخيل توريس خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "لا يوجد مستحيل في كرة القدم، وقبل سنوات عرض عليّ ليونيل ميسي. كان بإمكاني ضمه عندما كان بعمر 16 عامًا، لذا فإن هناك أمورًا صعبة في اللعبة، لكن لا يوجد مستحيل".

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وأضاف: "لدينا 4 أو 5 صفقات في الحسابات، ننتظر للغد أو بعد الغد، وبمجرد موافقة المدرب (خوسيه بوردالاس)، سنتحرك لتعزيز صفوف الفريق بعنصر أو اثنين جديدين".

وخرج روميو من حسابات تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، بعد 6 أشهر فقط من عودته للنادي، مما يجعله مرشحًا للرحيل من جديد.

واعترف توريس أيضًا بأنه سيحاول استعادة ماسون جرينوود خلال الموسم المقبل، قائلًا: "الفتى سعيد جدًا. الآن هو هناك في إنجلترا، لدينا مصلحة في بقائه لمدة عام آخر وأعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح".